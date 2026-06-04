柏原収史「異常な出血量」で緊急手術　「本当に状態が危なく」「万が一の事態も」...今は落ち着く「入院してしっかり治します」

俳優の柏原収史さん（47）が、2026年6月3日にXを更新。緊急手術を受けていたことを明かした。

「術中もずっと下血」...輸血量が3600ccにのぼる

柏原さんはXで「【ご報告】昨晩、自宅にて下血があり救急搬送されました」と切り出し、こう投稿した。

「大腸の『憩室出血』で異常な出血量だったみたいですが、緊急手術が無事成功し今は病室で落ち着いています。関係者の皆様にはご迷惑をおかけします。1週間ほど入院してしっかり治します」

続けて、手術に至るまでの経緯を明かした。4月22日に大腸カメラ検査を受け、こちらは問題なし。しかし5月31日朝、トイレで「鮮やかな色の下血」があった。夕方までに数回下血し、AIに聞くと「憩室出血」の可能性を示された。

柏原さんは「下血以外、身体は元気なので（明日まで続けば病院行こうかな）」と考えたという。

6月2日、自宅スタジオでの仕事中に、下血と体のふらつきがあり、救急搬送された。憩室出血で「出血の量が異常です」と言われ、輸血を受ける事態に。手術も受けたが「術中もずっと下血」していて、終了後、医師から「本当に状態が危なく3600ccの輸血をして、万が一の事態もあった」と言われたという。

「この投稿が終わったらとにかく今は、休むことに専念します」とした。

Xユーザーからは「緊急手術無事成功、良かった お大事になさってください」「うおぉ...憩室なんてよくあるもんやのに...そんなことあるんやね... 助かって良かったです。お大事に」「輸血3.6リットル...恐ろしい...助かって良かった」「間に合って良かった。ゆっくり静養を」などのコメントが寄せられている。