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広末涼子、活動再開2か月...胸元ざっくり赤ドレス姿披露　再会タレントが絶賛「可愛すぎて吸い込まれそうに」

2026.06.04 19:32
エンタメ班

   俳優の広末涼子さんが2026年6月4日にインスタグラムで、赤ドレス姿の近影を公開し、反響を呼んでいる。

  • 広末涼子さんのインスタグラム（＠ryoko_hirosue_official）より
    広末涼子さんのインスタグラム（＠ryoko_hirosue_official）より
  • 広末涼子さんのインスタグラム（＠ryoko_hirosue_official）より
    広末涼子さんのインスタグラム（＠ryoko_hirosue_official）より
  • 沙羅さんのインスタグラム（＠sarapika128）より
    沙羅さんのインスタグラム（＠sarapika128）より
  • 広末涼子さんのインスタグラム（＠ryoko_hirosue_official）より
  • 広末涼子さんのインスタグラム（＠ryoko_hirosue_official）より
  • 沙羅さんのインスタグラム（＠sarapika128）より

モノマネタレントと2ショ「久しぶりにお会いできて、嬉しかった」

   広末さんはインスタで、俳優・綾瀬はるかさんの真似で知られるモノマネタレント・沙羅さんとのツーショットを2枚公開した。胸元がV字にざっくりとあいた赤色ドレスを着て、顔マネをする沙羅さんに満面の笑みを浮かべる場面もあった。

   投稿文では「モノマネしてくださいました　久しぶりにお会いできて、嬉しかったです。沙羅さん、ありがとう」と伝え、コメント欄では「お美しい！」「相変わらず素敵です」「笑顔が見れて元気がでます」などと絶賛されている。

   同日、沙羅さんもインスタで「お久しぶりに広末涼子さんにお会いできました　可愛すぎて吸い込まれそうになりました」とツーショットを公開した。下記のように撮影の裏側を明かしている。

「写真をとらせて頂いた時　私の顔を見て、口元を寄せてくださいました！笑　いつも明るく気さくに話してくださり　ものまねも『似てるー！』と言ってくださり　ほんと優しすぎます　Majiで宝物な5秒前の日でした」

   広末さんは、双極性感情障害および甲状腺機能亢進症の診断を受けたとして約1年間の芸能活動休止を経て、4月1日に活動再開を報告していた。

広末涼子
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