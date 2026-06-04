広末涼子、活動再開2か月...胸元ざっくり赤ドレス姿披露　再会タレントが絶賛「可愛すぎて吸い込まれそうに」

俳優の広末涼子さんが2026年6月4日にインスタグラムで、赤ドレス姿の近影を公開し、反響を呼んでいる。

モノマネタレントと2ショ「久しぶりにお会いできて、嬉しかった」

広末さんはインスタで、俳優・綾瀬はるかさんの真似で知られるモノマネタレント・沙羅さんとのツーショットを2枚公開した。胸元がV字にざっくりとあいた赤色ドレスを着て、顔マネをする沙羅さんに満面の笑みを浮かべる場面もあった。

投稿文では「モノマネしてくださいました 久しぶりにお会いできて、嬉しかったです。沙羅さん、ありがとう」と伝え、コメント欄では「お美しい！」「相変わらず素敵です」「笑顔が見れて元気がでます」などと絶賛されている。

同日、沙羅さんもインスタで「お久しぶりに広末涼子さんにお会いできました 可愛すぎて吸い込まれそうになりました」とツーショットを公開した。下記のように撮影の裏側を明かしている。

「写真をとらせて頂いた時 私の顔を見て、口元を寄せてくださいました！笑 いつも明るく気さくに話してくださり ものまねも『似てるー！』と言ってくださり ほんと優しすぎます Majiで宝物な5秒前の日でした」

広末さんは、双極性感情障害および甲状腺機能亢進症の診断を受けたとして約1年間の芸能活動休止を経て、4月1日に活動再開を報告していた。