辻希美の長女・希空、一番得意なシフォンケーキ作りも...初めて失敗　でも「味はマジでおいしい！」

元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2026年5月28日に公式YouTubeチャンネルを更新。シフォンケーキを作る様子をアップした。

ピンチだらけのシフォンケーキ作りに「つらい...」

お菓子作りが趣味だと公言している希空さん。今回の動画では、一番得意なシフォンケーキを作るという。いつもはアールグレイの紅茶の茶葉を使ったシフォンケーキが多いそうだが、初めてココアパウダーで作っていくことにした。

今回は、イレギュラーなことだらけ。いつも使っている鉄の型ではなく、紙の型を使用するという。加えて、「シフォンケーキを作るにあたって一番大事なミキサーがないの！」と、手動でメレンゲを作らなければならず、ピンチだらけの中での挑戦となった。

卵を割り、卵黄にサラダ油を加える過程では、30グラムの予定が36グラム入れてしまうミスがあり、「今日は失敗したら終わりだね...」とボソリ。キッチンスタジオに振るいがなく、ザルで代用し「これで成功したらたぶん達人！」と、自身の応用力に頼ることとなった。

そして、「つらい...」と弱音を吐きながら、手動でメレンゲ作りを開始。あまりにもつらかったのか、マネージャーにも手伝ってもらいながら、「ちゃんと泡立てないと失敗するんだよね」と果敢に挑み、なんとかメレンゲが完成した。

生地を混ぜ合わせて、様子を見ながらケーキを焼いていく。そして焼き上がった後、シフォンケーキは通常、一晩逆さまにしておくそうだが、この日は動画撮影ということですぐに型から取り出した。

しかし、型からうまく生地が剥がれず、「初めてシフォンケーキ失敗した...」「かなり事故なんだけど...」と落胆。気を取り直してカットし、生クリームを付けて食べてみると、「シフォンケーキのノーマル。ココアどこ行った？」と想定していた味ではなかった様子。だが、「ふわふわのスポンジ生地みたい。味はマジでおいしい！ ただココアはない。風味くらい」とおいしいことには間違いないようだ。

それでも希空さんは、「悔しい...。自信満々とか言っといたシフォンケーキをいざ失敗するって」「いざ撮影でカメラ回してみるってなると、初めて失敗しました」と落ち込みつつ、「いろいろ見直して、もう一回家で練習して勉強したいと思います」と反省しきりだった。

コメント欄では、「失敗ってほどではないように思う」「ケーキ作れる女の子は 女子力高い」「いきなり道具がない！に対応できるの、やっぱお菓子好きだね！」といった声が寄せられた。