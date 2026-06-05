社民・福島瑞穂党首のゴーヤチャンプルーにネット注目　「厚すぎ」「タイヤみたい」の声

社民党の福島瑞穂党首が2026年6月3日に自身のXで公開した手作りの「ゴーヤチャンプルー」にさまざまな声が集まっている。

「ゴーヤチャンプルは大好きな料理」

福島氏はXで「昨日はゴーヤチャンプルを作る。スーパーに行ったらゴーヤが売っていて、美味しそうだったので、早速ゴーヤチャンプルを作る」とコメントし、手作りのゴーヤチャンプルーの写真を公開した。

ゴーヤチャンプルー、ごはん、マグカップ入りのスープという献立となっており、福島氏は「ゴーヤチャンプルは大好きな料理である」とつづった。

しかし、写真に写っているゴーヤチャンプルーのゴーヤは2センチ幅ほどにカットされているようで、かなり厚め。そのため、「ゴーヤーがあまりにも分厚くて、これでは火が通らないのでは？」「厚すぎじゃね？」「こんなタイヤみたいに切られたゴーヤチャンプルーある？」という声が集まっている。