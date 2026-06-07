ジャガー横田の19歳イケメン長男、美容室へ行って「スッキリして良い感じ」　幸せ家族3ショットがステキ

女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（58）が、インスタグラムで、「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）との家族ショットを公開した。

「実家に戻ると、ワイワイして楽しい」

2025年8月から、留学のため渡米していた大維志さん。現在は帰国しているようで、木下氏は26年6月4日のインスタグラムで、ジャガーさんと大維志さんとの3ショットを公開。こう明かした。

「JJが美容室に行って来ました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気が付かない？ 笑」

写真は、木下氏が普通に立ち、大維志さんが中腰、ジャガーさんがかがんでいるように見える。「階段になろう！ 意味あるのかな？ と言いながら一枚」と、家族仲の良さをにじませた。

投稿にはほかにも、ジャガーさんが大維志さんに抱きつき、大維志さんがわざと顔をしかめているような写真も添えられている。大維志さんは「実家に戻ると、ワイワイして楽しい」と話したといい、木下氏は「親とのコミュニケーションを大事にしてくれるのは、親としてはとても嬉しいです」とつづった。

コメント欄には「仲良しご家族のお写真にほっこり」「先生、ジャガーさん、JJくん3人揃って素敵な笑顔のお写真ですね」「ご家族でのお写真凄く微笑ましいです。最高ですね」「ご家族仲良くていいですね」などと書き込まれている。

木下氏は6月5日にも、家族の3ショットを公開。こちらの大維志さんは黒縁メガネをかけている。