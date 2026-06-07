京都男児殺害事件報道は本当に「過熱」していたのか　テレビ番組を「尺」で検証、専門家はどう分析

京都府南丹市の山林で小学生男児の遺体が見つかり、父親の安達優季被告（37）が逮捕されてから1か月余りが経過した。この事件は連日、テレビ各局の報道・情報番組で大きく取り上げられ、SNS上でも父親が逮捕される前から「犯人探し」の投稿が相次いでいた。

一方で「報道しすぎ」「過熱しすぎ」などと批判する声も広がり、一部のコメンテーターも番組内で苦言を呈した。放送倫理・番組向上機構（BPO）の公式サイトでも、「民放各社の報道が過熱している」「多すぎて、長すぎて、しつこい」といった視聴者の意見が紹介されている。

この事件をめぐるテレビ報道は本当に「過熱」していたのか。それとも、事件の性質を踏まえれば「妥当」だったのか。テレビの放送量ランキングを公表しているJCC（東京都台東区）から提供を受けたデータをもとに、メディア論の専門家に見解を聞いた。

辺野古沖事故など3件と、京都男児殺害事件を比較

複数の報道によると、事件の発端は3月23日。安達結希さん（11）が登校途中に行方不明となり、警察による大規模な捜索が行われた。4月13日に南丹市内の山林で遺体が発見され、3か日後の4月16日には父親の安達優季被告が死体遺棄容疑で逮捕。さらに5月6日には殺人容疑で再逮捕され、5月28日に殺人と死体遺棄の罪で起訴された。

この事件は実際、テレビでどの程度報じられたのか。

以下の比較は、JCCから提供を受けた日ごとの話題別放送量データに基づく。このデータは、NHK総合、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビの首都圏の計6局を対象とし、各局の放送量を合計したものだ。もっとも、放送量は局ごとにバラつきがある。

京都男児殺害事件（集計期間：26年3月26日～4月20日）の放送量は、安達優季被告が逮捕された4月16日にピークに達し、6局合計で18時間39分におよんだ。

靴が見つかった4月12日は1時間24分だったが、遺体が発見された13日以降に放送量が急増。この日は8時間19分、身元が判明した14日は14時間24分、自宅を家宅捜索した15日は16時間42分と増えていった。

さらに、殺害を認める供述をしたと報じられた17日も14時間26分におよび、週明け月曜日の20日も6時間53分を記録した。

報道量がなお高水準だった20日は、ジャーナリストの池上彰氏が「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で、「もういいんじゃないですか」「もうこれ以上、扱わない方がいいんじゃないかな」と述べ、報道のあり方に疑問を呈していた。

では、26年3月16日に発生した「辺野古沖抗議船転覆事故」（集計期間：26年3月16日～4月18日）はどうだったのか。

放送量のピークは、同志社国際高校が記者会見を開いた3月17日で、6局合計で5時間4分。事故当日の16日は1時間12分、会見翌日18日は2時間17分だった。ただし集計期間後に、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）などで特集する動きもみられた。

京都男児殺害事件を過去の報道とも比較する。

俳優・広末涼子さんが25年4月上旬に交通事故を起こし、搬送先の病院で看護師を怪我させたとして逮捕された事案=傷害容疑は不起訴、過失運転傷害罪で罰金70万円の略式命令=も、連日テレビで大きく取り扱われ、「過熱報道」だと指摘する声が上がっていた。この事件（集計期間：25年4月8日～同年5月5日）のピーク日は4月9日で、6局合計で5時間44分だった。

また、18年8月中旬に山口県周防大島町で2歳男児が行方不明となり、ボランティアの男性が発見した一件も、テレビが集中的に報じたケースだ。この件（集計期間：18年8月12日～同年8月26日）のピーク日は8月16日で、6時間15分だった。

つまり、京都男児殺害事件は、辺野古沖抗議船転覆事故だけではなく、広末さんの一件や山口県2歳男児行方不明事件と比べても、放送量が突出して多かったことが分かる。