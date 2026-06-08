和久田麻由子キャスター「中傷動画疑惑」で首相に厳しい注文、NHKらしさからの脱却？

土曜夜の報道番組「追跡取材 news LOG」（日本テレビ系）の和久田麻由子キャスターが、高市首相に厳しく注文を付けて、注目された。NHKのエースアナからフリーに転身し、鳴り物入りで新番組に起用されたが、おとなしすぎていま一つ存在感がないなどと言われていた。

「高市総理の答弁が揺れています」と厳しい

2026年6月6日放送では、高市陣営が衆院選や自民党総裁選で対立候補を攻撃する「中傷動画」を流したとする週刊文春報道をめぐる国会審議を取り上げ、和久田アナは「高市総理大臣への追及が続いています。自身の秘書の関与を巡り、たびたび感情をあらわにする場面も......。高市総理の答弁が揺れています」と厳しい。

野党は中傷動画を作成したと話す男性のオンライン会議の音声データを示し、相手が公設第一秘書かの確認を求めたが、高市首相は「あのような音声をもとに判断することは難しゅうございます」とはぐらかし逃げた。

和久田アナは解説担当の竹内真・日本テレビ解説委員に、「どこに問題があるとみてますか」と聞く。「総理が秘書に『あんたが出てきて何らかの形できちんと説明しなさい』とすれば、みんな納得するんじゃないかと思うんです。やましいことがないんであれば、正々堂々と説明すればいいんじゃないかと思います」と竹内記者は指摘した。