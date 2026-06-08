ハイアルチ佐賀スタジオ、職員の「不適切な行動、SNS投稿」を謝罪　本人には厳重注意、再発防止に「幼児の入室禁止」

高地トレーニング専門スタジオ「ハイアルチ」の店舗「ハイアルチ佐賀スタジオ」（佐賀市）の公式インスタグラムが2026年6月7日、職員による不適切な行動とSNS投稿があったとして謝罪した。本人には厳重注意をしたとしている。

同スタジオをめぐっては、「ハイアルチ」を運営するHigh Altitude Management（東京都中央区）も6日、「ハイアルチ佐賀スタジオに関連するSNSアカウント」で不適切な投稿があったとして謝罪していた。

該当職員は「起こしてしまったことにつきましては深く反省」

ハイアルチ佐賀スタジオの公式インスタグラムは、スタジオオーナーからとして声明を発表。スタジオ職員による「不適切な行動、SNS投稿」で「皆様方へ不快な思いをさせたこと、ご心配をおかけしたことを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

該当の職員には厳重注意したとしており、「当人も起こしてしまったことにつきましては深く反省しております」と本人の様子も伝えた。

オーナーは自身の「指導不足」だとし、今後は「本人のみならず、当職員全てに現状の説明と必要な処置を説明していく」とした。

また再発防止策として、「幼児の入室禁止」や「不適切な器具の使用についてはお断りを申し上げる」といった運営方針をとるほか、弁護士にも相談の上再発防止に努めるとした。

声明に具体的な投稿の内容は記載されていないが、Xではトレーニングスタジオとみられる場所で、四つん這いの子どもを稼働するウォーキングマシンに乗せている動画が拡散さており、「危険だ」といった批判的な声が寄せられている。動画に映り込んだ壁には、ハイアルチ佐賀スタジオのインスタグラムに公開されたスタジオの壁に描かれているものと似たイラストが見え、ハイアルチ佐賀スタジオとの関連を指摘する情報も拡散していた。