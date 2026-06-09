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元プロ野球審判員、負傷で入院の川上拓斗球審めぐり「『ご家族を含めた生活の支援』まで考える必要」訴える

2026.06.09 12:00
スポーツ班

   元プロ野球審判員の坂井遼太郎さんが2026年6月8日、打撃中の選手のバットが頭部に直撃し、現在も入院している川上拓斗審判員について、Xで思いをつづった。

  • アクシデントは4月16日に神宮球場で行われたヤクルト―DeNA戦で起きた
    アクシデントは4月16日に神宮球場で行われたヤクルト―DeNA戦で起きた
  • 安全な試合進行が求められている（写真はイメージ）
    安全な試合進行が求められている（写真はイメージ）
  • アクシデントは4月16日に神宮球場で行われたヤクルト―DeNA戦で起きた
  • 安全な試合進行が求められている（写真はイメージ）

「まばたきの反応を示したり、腕を動かす」

   川上審判員は4月16日に行われたヤクルト対DeNA戦で、ヤクルトのホセ・オスナ選手がスイングしたバットが左側頭部に直撃。担架で運ばれ、緊急搬送先の医療機関で手術を受けた。この日は、1軍での審判デビューの当日だった。当初は集中治療室で治療を続けていたが、4月30日からは一般病棟に移っていた。

   川上審判員の負傷を受け、日本野球機構（NPB）は5月11日、「危険スイングに関する罰則規定」の制定を発表。球審らの安全を守るためのヘルメット着用や、退場処分を含む打者へのルールを導入した。

   NPBは6月8日、川上審判員の家族から寄せられた「川上拓斗の現在の状況について」とのメッセージを公開し、現在の状況を明かした。

   「拓斗は治療とリハビリを継続しており、担当医によると、まだ意識回復とまでは言えないものの、家族やお見舞いに来てくださる方々に対し、まばたきの反応を示したり、腕を動かすなど、受傷直後の状況に比べますと良くなっていると感じています」といい、今後もリハビリを続ける意向だ。

「状況の重さも、決して軽く考えてはいけない」
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坂井遼太郎
川上拓斗
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