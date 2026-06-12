ストーカー加害者にGPS装着...自民調査会が提言、専門家は「受診・カウンセリングの義務化が先」と指摘

増え続けるストーカー被害に歯止めをかけるためストーカー加害者にGPS端末を装着する考えが浮上しているが、2026年6月11日放送の「ひるおび」（TBS系）では、ストーカー被害対策としては、カウンセリングの義務化が急務だとの意見が出た。

眞鍋かをり「本当に思いきった法律改正が必要」

番組はストーカー規制法違反の検挙数が2025年に1546件と過去最多になったことを報じる。危機感を募らせた自民党の調査会は、ストーカー規制法に基づく「禁止命令」が出された加害者へのGPS機器装着の導入や治療・カウンセリングの受診義務化を盛り込んだストーカー対策の提言を5月27日に高市首相に手渡した。背景には、今年3月、東京 池袋のキャラクターショップで店員の女性が元交際相手の男に刃物で刺されて死亡した事件がある。

コメンテーターの眞鍋かをりさんは「今の法律では十分ではないというのは明らかで、何十年も同じ議論が続いているような気がする。警察は何かあってからでないと動けないとか、定期的に悲惨なニュースも流れてきたりするし、本当に思いきった改正が必要だなと思うけど、いよいよGPSの装着かもというところまで来た」と話す。