「奥さんに何の落ち度が」　「あんスタ」声優夫の女性問題を妻が謝罪、相手にも「ご迷惑を」...「謝る必要ない」の声続々

俳優・声優の舞原鈴さんが2026年6月11日にXで、夫で人気アプリゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の瀬名泉役で知られる俳優・声優の伊藤マサミさんをめぐる女性問題について謝罪した。これに、国内外から「なんで奥様が謝らなきゃいけないんだ」といった声が寄せられている。

「主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちに」

伊藤さんをめぐっては10日、ファンの女性をホテルに誘ったとして、SNSのDM（ダイレクトメッセージ）とみられる画像が暴露系Xアカウントによって拡散された。

伊藤さんは11日にXで「全て私の無責任な行動によるもの」として謝罪。「妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました」と、舞原さんについても触れた。

同日、舞原さんもXで、「この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。相手に対しても、「軽率な行動を取りご迷惑をお掛けして」として、謝罪した。

現在、伊藤さんが主催する劇団で公演中の舞台には、伊藤さんや舞原さんも出演しており、舞原さんは「どうか最後まで続けさせてください」と訴えた。最後には、「我が家には小さい子供達もおりますため何卒ご配慮いただけますと幸いです」と呼びかけていた。

この投稿には、「奥さんは何も悪くない」「なんで奥様が謝らなきゃいけないんだ......奥様は一番の被害者じゃん......」といった声が寄せられている。

また、英語や韓国語、中国語でも、「なんで妻が謝らなきゃいけないの？」「奥さんに何の落ち度があるというのか...」「あなたと子供たちを傷つけた彼らに謝る必要なんてないわ...」といった声が寄せられた。