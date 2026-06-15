希空、母・辻希美の影響でピザ作り...大成功　「めっちゃおいしい！やばい！」「100億満点です！」

元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2026年6月9日に公式YouTubeチャンネルを更新。ピザ作りをする様子をアップした。

母・辻希美さんの影響でピザ作りにチャレンジ

チャンネル内で「希空'sキッチン」と題して、料理やお菓子作りの様子を公開している希空さん。母の希美さんが最近ピザ作りにハマっている影響で、希空さんも自身でピザを作ることにした。今回は、明太マヨとノーマルピザを半分ずつ作るという。

ドライイーストを予備発酵した後、強力粉などを混ぜて生地を作っていく。20分ほど放置して発酵させ、生地を伸ばしながらこねていった。しかし、ゴム手袋をしている希空さんは、手袋に生地がくっついてしまいピンチの場面も。そんなときも冷静に対処し、普段から料理をしている様子が伺えた。

オーブンでさらに生地を発酵している間に、手際良く具材を調理する希空さん。野菜類をカットし、明太マヨを作っていった。そして、生地を広げて成形した後に素焼きし、具材を載せて焼き、見事にピザが完成した。

食べてみると、「うんまっ！」「めっちゃおいしい！やばい！」と満足する一品になった模様。マネージャーから「店出す？」と言われるほどのおいしさだったようで、自身でも「100億満点です！」と納得のいく仕上がりになったようだ。

さらに希空さんは「希空の料理企画でマジでトップ。上位に入るくらいおいしい！」「今回のピザは個人的に大大大大成功でした！」と、満足そうな様子で締めくくった。

コメント欄では、「ピザすごく美味しそう」「希空さんって本当器用なんですね」「希空さんすごい お店出してください」「希空ちゃん作ったピザ1万円でも買う」といった声が寄せられた。