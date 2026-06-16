元中日・小笠原慎之介、巨人「補強」報道に「FAの意味なくなる」...元大リーガー左腕が危惧「なんでもありに」

米大リーグで投手としてプレーした元巨人の高橋尚成氏（51）が、2026年6月15日にユーチューブを更新し、元中日・小笠原慎之介投手（28）が、巨人と基本合意に達したとの報道を受け、「フリーエージェントの意味がなくなる」と苦言を呈した。

「これからはルールをきっちり決めたほうがいい」

スポーツ紙によると、巨人は米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグの小笠原と、今季途中の入団で基本合意に達したという。

東海大相模高校出身の小笠原は、15年ドラフト会議で中日から1位指名を受けて入団した。中日では先発投手として9年間プレーし、通算46勝65敗を記録した。

24年オフ、ポスティングシステムを利用してワシントン・ナショナルズに入団した。米メディアの報道によると、2年総額350万ドル（約５億4000万円）で契約を結んだという。

大リーグでは通算23試合に登板して１勝１敗、防御率6.98。今季は、ナショナルズ傘下の３Ａと２Ａで試合に出場していた。巨人との契約が正式に決定すれば、2年ぶりの日本球界復帰となる。

海外FA権を行使して大リーグに挑戦した経験を持つ高橋氏は、今回の報道を受け、「2025年にポスティングで行って、26年の夏に（日本に）帰ってきた。フリーエージェント（FA）の意味がなくなっちゃう。そうなると、何でもありになってしまう気がする。もちろん、センシティブな問題であるとは思うが、これからはルールをきっちり決めたほうがいい」との見解を示した。

これまで、ポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦した選手が、米国でプレーした後に日本球界に復帰するケースは珍しくはない。

なかには、ポスティングシステムを利用して米国に渡り、わずか1年で日本球界に復帰した上沢直之投手（ソフトバンク、32）のようなケースも。上沢は古巣日本ハムではなく、ソフトバンクに入団したことで、一部ファンから反感を買った。