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「英語は話せないけど...」に「あなたの英語は完璧」　W杯現地で「熱狂」伝え大バズり...日本人アナに米女性キャスター言及

2026.06.16 17:35
スポーツ班

   2026年6月15日（日本時間）に行われた北中米ワールドカップ（W杯）日本対オランダ戦の現地で米放送局のインタビューを受け、「英語は話せない」としながらも「熱狂」を伝えた日本人男性が話題になっている。

   実はこの男性、富山の日本テレビ系放送局・KNB（北日本放送）のアナウンサー・中久木大力（なかくき・ひろちか）さん。15日に本人がインスタグラムで「恥ずかしすぎる」とコメントした。また、中久木さんをインタビューした女性キャスターも、SNSで「言葉は障壁ではない」などと反応した。

  • ティシア・ムジンガさんのインスタグラム（＠tisiafmuzinga）より
    ティシア・ムジンガさんのインスタグラム（＠tisiafmuzinga）より
  • 中久木大力アナのインスタグラム（＠nakakuki_hirochika_knb）より
    中久木大力アナのインスタグラム（＠nakakuki_hirochika_knb）より
  • ティシア・ムジンガさんのインスタグラム（＠tisiafmuzinga）より
    ティシア・ムジンガさんのインスタグラム（＠tisiafmuzinga）より
  • 中久木大力アナのインスタグラム（＠nakakuki_hirochika_knb）より
    中久木大力アナのインスタグラム（＠nakakuki_hirochika_knb）より
  • ティシア・ムジンガさんのインスタグラム（＠tisiafmuzinga）より
  • 中久木大力アナのインスタグラム（＠nakakuki_hirochika_knb）より
  • ティシア・ムジンガさんのインスタグラム（＠tisiafmuzinga）より
  • 中久木大力アナのインスタグラム（＠nakakuki_hirochika_knb）より

「I cannot speak English but ......I'm EXCITED！！！！」

   注目を集めたのは、試合の行われたスタジアムがある米テキサスの地元放送局「FOX 4 News」のインタビューだ。日本のユニフォームを着た中久木さんは、番組の女性キャスターのティシア・ムジンガさんにマイクを向けられると「I cannot speak English but ......I'm EXCITED！！！！（英語は話せないけど、興奮してるよ！！！！）」とテンション高く答え、「いえー！！」と絶叫。ムジンガさんも一緒に雄叫びをあげていた。

   FOX 4 Newsの公式インスタグラムやTikTokなどが、このインタビュー動画を紹介。インスタグラムは16日までに56万超、TikTokでは500万超の「いいね」が付いたほか、Xなどでも拡散されるなど、大きな注目を集めた。

   中久木さんは15日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。FOX 4 Newsの投稿について、「大変なことになりました。恥ずかしすぎる」とコメントした。

   また、「Tisia found The. Most. Excited. Fan!（ティシアは最も熱狂的なファンを見つけた）」とした投稿には、「私の名前がとんでもない名前に、、、」と恐縮。その他の反響にも反応し、「これが富山を知ってもらうきっかけになれば嬉しいです」とコメントしていた。

女性キャスターが中久木さんにメッセージ「新しい友人へ」
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