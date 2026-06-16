東ブクロに「だったらYouTube来るなよ」　ヒカル、インフルエンサーのテレビ出演巡る発言に反論「説得力に欠ける」

人気YouTuberのヒカルさん（35）が、2026年6月12日公開のYouTube動画で人気YouTuberのラファエルさんと対談した。その中で、お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロさん（40）の「インフルエンサーやYouTuberを簡単にテレビに出すのはやめよう」という発言に反論する場面があった。

「鎖国するんだったら、もうほんまに消えていくから」

東ブクロさんは、5月18日深夜（19日未明）放送のバラエティー番組「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）にゲスト出演し、「インフルエンサーやYouTuber、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか？」と提言。

インフルエンサーやYouTuberを「『テレビ好きなんですよ』と言いながら、こっちの世界に飛び込む勇気も実力もなかっただけの方々」として、「芸能界ってもっと高貴なとこでいい」「人生かけてこの世界で食っていくんだっていう覚悟を持った人間だけが活躍できる世界であってほしい」「こんなやつらテレビ出しても、そこの層のファンは結局、番組なんか見てくれない」などと持論を展開した。

さらに「おもろいインフルエンサーいます？」と、MCのお笑いコンビ「とろサーモン」久保田かずのぶさんに振ると、久保田さんも「いないよ。インフルエンサーは面白くないんだから、全員」と同意していた。

この発言がネットニュースで取り上げられると、波紋を広げていた。

6月12日に公開したヒカルさんのYouTube動画でも、東ブクロさんのこの発言が話題に。ヒカルさんは「ごもっともなんじゃない？ 普通に」。ラファエルさんも「住んでる世界ちゃうしな」と認めつつ、東ブクロさんを「ぶっちゃけ売れてないじゃないですか」として、「その立場の人間が言うと、キモいなと思っちゃう」とやり返した。

ラファエルさんはさらに、「これってビジネスなんですよ」と指摘。「こっち（YouTuberら）の視聴層を持ってくるって絶対必要だから」と持論を述べ、

「鎖国するんだったら、もうほんまに消えていくから。あなたが大好きなお笑いとか、お笑いの場所をほんまに取り上げる。未来のお笑い生たちの場所を取り上げる行為をしてる」

と、東ブクロさんの意見を批判した。