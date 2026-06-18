【サッカーW杯】本田圭佑氏は「情報あまり知らない」、オランダ戦「解説」話題も...「野球ならもっと勉強してこいと」野球解説者チクリ

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月17日に自身のユーチューブ「高木豊のセカンドチャンネル」を更新し、サッカーの元日本代表MF本田圭佑氏（40）のテレビ解説について私見を述べた。

相手の選手も知らないと、野球ではボロカス言われるよ

W杯北中米大会グループF第1節が6月15日、米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表がオランダ代表と2－2で引き分けた。

試合はNHKで生中継され、本田氏が解説を務めた。

本田氏は、独特の言い回しなどが話題となり、Xでは本田氏の関連ワードがトレンド入りした。

また、選手の詳細な情報を把握していない様子で、実況のアナウンサーに問いかけるシーンもあった。

ルールに関しても把握していないところがあるようで、今大会から導入されたハイドレーションブレイク（給水タイム）については「これ、なんですか？」と実況に説明を求めた。

長年にわたりプロ野球のテレビ解説を務めてきた高木氏。同じスポーツ解説者として、オランダ戦での本田氏の解説に関して、「情報があまり知らないな」と指摘し、こう続けた。

「野球で、ルールとかが変わったことを『あっ、そうなんですか』と。相手の選手も知らないと、野球ではボロカス言われるよ。と、俺は思うよ。『もっと勉強してこいよ』と言われるよ。だからいいよな、本田は」