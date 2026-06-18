電動キックボードで死亡事故　「オシャレだし便利だけど...もうちょっと（ルールが）厳しくても」と岡田結実

電動キックボードによる死亡事故がついに起きてしまった。2026年6月17日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は新しい移動手段として急激に拡大する電動キックボードの問題点を取り上げた。

急成長、2万5000台以上で、全国1万7500カ所以上に拠点

番組は、6月2日に発生した軽トラックと電動キックボードによる死亡事故を振り返る。電動キックボード「LUUP」は2021年のサービス開始以来急成長、車両数は2万5000台以上で、今や全国17都道府県1万7500カ所以上に拠点がある。16歳以上なら免許不要で公道を走れるので手軽に利用しやすい。

違反が後を絶たないという。大阪府内では昨年1年間で電動キックボードの違反で約4900件が検挙された。LUUP社は初めての利用時に交通ルールテストを実施、「満点合格」しないと運転できないなどの安全対策をとっているというが、実効性には疑問符がつく。

LUUPを利用したことがあるという俳優でタレントの岡田結実さんは「正直、私もLUUPが出た時にめっちゃかっこいいじゃんと思って1、2回乗った。でも全然操作できなくて（ころんで）ひざがすりむけて、それから乗らなくなった。結構びゅーんとスピード出る。かわいいし、オシャレだし、便利なんだけど、事故が起きる確率が高いというのは身をもって体験したので、もうちょっと（ルールが）厳しくてもいいと思う」と話した。