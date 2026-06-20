JR東日本が「QR乗車券」導入へ　次世代「自動改札機」の動きも...改札をくぐる動作に変化が

JR東日本は2026年6月9日、現行の磁気近距離乗車券を2027年春頃から順次廃止し、代わりにQRコードが記載された乗車券を導入すると発表した。

このQR乗車券は、Xでも非常に大きな話題となった。QR乗車券の意義は何か。この先、「乗車券を自動改札機に通す」という行為がもはや過去の光景になりそうで、改札をくぐる動作が今後大きく変わりそうだ。

乗車券が大型化...QRコードリーダーに「かざす」

私たちがふだん「切符」と呼んでいる鉄道の乗車券は、かつて専用のハサミで切り込みを入れていた。

90年代に入ると、自動改札機が全国的に普及してハサミは過去の遺物と化した。自動改札機は瞬時に乗車券を認識し、券面に穴を開けてしまう。故障の可能性はあるが人間がするようなミスは絶対にしない。すぐに自動改札機が普及し、人間の改札係は姿を消した。

それと同様のことが、まさに今起きようとしている。QR乗車券は「自動改札機に通す」のではなく、QRコードリーダーに「かざす」方法が採用される。

それに合わせて、乗車券も大型化する。従来の磁気乗車券は30×57.5mmだが、QR乗車券は57.5×85mm。磁気乗車券の横幅とQR乗車券の縦幅が同じ長さという、相当な大型化が実施されるのだ。これは記載のQRコードをリーダーに確実に読み取らせるための施策と思われる。