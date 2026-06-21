スレッズで「ルパン品ロレックスもあります」→実は「盗品」　隠語登場の背景に「販路開拓」と「詐欺」の可能性

SNS「Threads（スレッズ）」などで、「ルパン品」という隠語を使って盗品の高級腕時計などの購入者を募集する投稿が散見される。なぜ、こうした投稿は隠語で盗品だと示したうえで売買を行うのか。また、巻き込まれないためには――。専門家に対策を聞いた。

「盗品だとわかっていても購入したい人が一定数」

「ご連絡お待ちしてます ルパン品ロレックスもあります」

「ルパン品物転売致します 正規品鑑定済みです」

スレッズで「ルパン品」と検索すると、高級腕時計などの写真とともにこのような文言が記載された投稿が散見される。「ルパン」とは、窃盗を意味する隠語とされており、これらの投稿は盗品の購入者を募っているとみられる。

直近ではタレントのスマイリーキクチ氏が2026年6月8日にXで、この手口に関し注意喚起し、注目を集めた。

なぜ、これらの投稿では、わざわざ盗品ということを明かして購入者を募っているのだろうか。J-CASTニュースの取材に応じた詐欺・悪質商法ジャーナリストの多田文明氏は、盗品売買の販路を探す目的があるのではないかと指摘する。

「高級腕時計などは盗品だとわかっていても購入したい人が一定数います。こうした人はリピーターになりやすい。また、盗品だと知りながら購入する人はその売買ルートを持っている可能性があるので、こうした人とつながることでより販路が広がる可能性があります」

その背景には、盗品だと分かっていても買い取りをする貴金属店が減り、厳しい状況があるのではないかとした。

また多田氏は、「詐欺の可能性もある」と指摘。事前に盗品だと明かすことで、「お金をだまし取られても警察に駆け込みづらい」と説明した。