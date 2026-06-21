大谷翔平、第2子誕生を報告　水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの両足＆愛犬デコピンの写真を添えて

米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が2026年6月20日（現地時間19日）、インスタグラムを通じて第2子の誕生を報告した。

「無事に生まれてきてくれて、ありがとう」

大谷選手は同日開催のオリオールズ戦を欠場。球団側は、大谷選手の欠場理由を「出産に伴うもの」と説明していた。メジャーリーガーには、選手に24時間から72時間のチーム離脱を認める「paternity list（父親リスト）」の制度があるが、今回はこの制度の利用はしていなかったものとみられる。

大谷選手はインスタグラムを更新し、第2子の誕生を報告した。画像中央には、英語で「私たちの人生において、このような素晴らしい日を再び迎えることができ、喜びを感じています。無事に生まれてきてくれて、ありがとう」とのメッセージをつづった。

妻・真美子さんとの連名で、「これまでの道のりを通じ、私たちを支えてくださったすべての方々に、感謝申し上げます」としている。

メッセージがつづられた画像の左上には、愛犬・デコピンがプリントされたドジャース・ブルーのシャツを着た赤ちゃんが、水色のおくるみに包まれた写真。左下には、白いシーツからのぞくかわいらしい小さな足の写真。右下には、デコピンの写真が配置されている。画像2枚目は、淡い水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足が写ったものだった。

大谷選手の報告には、「おめでとうございます！」「なんて可愛い足！」など、国内外のファンからの祝福の声が寄せられた。