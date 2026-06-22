J-CAST ニュース

敗退のチュニジア代表DFが涙の訴え「こんなやり方で結果が出るわけがない」　日本ファンからも同情の声

2026.06.22 11:20
スポーツ班

   ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2節で日本代表と戦ったチュニジア代表のDFアリ・アブディ選手が、試合後の会見でチームへの怒りを訴え話題を集めている。

  • 日本戦に臨むチュニジア代表のアリ・アブディ選手（写真：AP/アフロ）
    日本戦に臨むチュニジア代表のアリ・アブディ選手（写真：AP/アフロ）
  • 日本にとっては歴史的な偉業になった（写真はFIFAのインスタグラムから）
    日本にとっては歴史的な偉業になった（写真はFIFAのインスタグラムから）
  • 日本戦に臨むチュニジア代表のアリ・アブディ選手（写真：AP/アフロ）
  • 日本にとっては歴史的な偉業になった（写真はFIFAのインスタグラムから）

初戦のスウェーデン戦を5ー1で大敗後、監督が即解任に

   チュニジア代表は2026年6月21日（日本時間）、日本代表と対戦。日本は前半・後半にそれぞれ2点ずつのゴールを決め、4ー0で勝利を収めた。

   チュニジアは、初戦のスウェーデン戦でも5ー1と大敗し、2試合連続で大差での敗北を喫し、W杯敗退が決定した。

   チュニジア代表をめぐっては、初戦の後、監督を務めていたサブリ・ラムシ監督が大会中に解任され、エルヴェ・ルナール監督が就任。21日の日本戦は、新監督の就任からわずか4日後の試合だった。

   チュニジアのアブディ選手は、試合後に行われたカタールのスポーツ専門局「beIN Sports」のインタビューに応じ、サポーターらに向け早期の敗退を謝罪した。

   サッカーメディア「FLASH SCORE」は、「『こんなやり方ではチームは作れない』：チュニジアのアリ・アブディが涙を流し、チュニジアサッカー協会を激しく非難」と題した記事で、このアブディ選手の訴えを報じている。

「ワールドカップに臨むのに、一緒にプレーしたことのない選手たちばかりだ」
続きを読む
1 2 3
全文表示
アリ・アブディ
チュニジア
ワールドカップ2026
姉妹サイト