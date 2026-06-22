北朝鮮に渡った弟は、切手の裏に「くるべからず」と書いた　帰国者50人の証言集刊行、早大で記念シンポ

かつては「地上の楽園」と宣伝された北朝鮮に渡った人々は、どのような人生を送ったのか――。当事者の証言を集めた書籍「証言・北朝鮮帰国者 祖国に渡った『在日』はどう生きたか」（集英社新書）が刊行され、記念シンポジウムが2026年6月6日、早稲田大学戸山キャンパスで開かれた。帰国者や家族も登壇し、自らの体験を語った。

帰国事業の全体像知って「毎日、食べ物が喉を通らないくらい苦しんだ」

1959年から84年にかけて行われた帰国事業では、9万3340人の在日朝鮮人と日本人家族が北朝鮮に渡った。この「帰国者」のうち、脱北した人は約600人。日本に200人、韓国に400人いるうち50人から、北朝鮮での暮らしぶりを延べ350時間以上にわたって聞き取った。書籍は、ジャーナリストや学者らでつくる「『北朝鮮帰国者』の記憶を記録する会」が編集。17年の発足からコロナ禍による作業中断などを経て8年越しで刊行にこぎつけた。

シンポジウムでは、2人の当事者が自らの体験を語った。ひとりが全文子（チョン・ムンジャ）さん（40年生まれ）。両親をはじめ、家族の多くが60年に北朝鮮に渡ったが、自らは日本に残る選択をした。全さんは当時、在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）で映像編集の仕事に携わっていた。いわば帰国を推進する立場で、

「とにかくこれが成功すれば、日本で苦しんできた私たちの家族は絶対に幸せになると確信していた。何も疑わないで、総連の仕事に、今で言えば加担したようなところがあった」

と振り返った。

今回の書籍を読んで多数の帰国者が置かれた状況を知ったといい、

「全体がぼやっと頭に入ってきた時には、毎日、食べ物が喉を通らないくらい苦しんだ」

と涙ながらに話した。北朝鮮に渡った母親から物資不足を訴える手紙が届くとは「夢にも思っていなかった」とも話した。