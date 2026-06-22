「大人のみなさん政治に関心を持ってください」国会前で反戦デモ...高校生が訴え　中野駅周辺での連帯企画に300人

2026年6月19日、国会議事堂前では「NO WAR！憲法変えるな！6･19国会正門前大行動」と銘打たれた、戦争や憲法改正に反対する集会が開かれ、約2万6000人が集結。同日、同趣旨の集会や街頭スタンディングが全国47都道府県の約300カ所で行われた。

東京都中野区を拠点に活動する市民団体「反戦なかのコレクティブ」は、中野駅周辺で連帯企画となる「中野でも！パブリックビューイング」を開催。約300人（主催者発表）の参加者たちが、反戦や平和を訴えるプラカードやペンライトを掲げ、平和の実現と反戦の意思を表明した。

「大人になることを怖がらせないでください」

中野駅北口のロータリーに巨大なシアターが設置され、国会議事堂前で実施されているデモの様子が映し出されるユニークな形式だった（登壇者が自身の思いを口にすることや、スピーカーによるコールの先導などはない）。同形式のデモは5月にも実施されていたが、今回も「戦争反対」「憲法守れ」など、国会前にいるスピーカーの声に合わせ、その映像を見ている人たちも声を上げていた。

国会前ではデモの妨害行為があったことがSNSで報告されていたが、中野駅ではそういった行為は見られなかった。ただ、通行人の目につく場所で行われているため、興味を示す人がいる一方で、冷ややかな視線を送る人も一定数見られた。参加者は女性の割合が高い印象で、見た限りでは7～8割が女性だった。

映し出された国会前のデモでは、間もなく成人（18歳）になるという高校生が登壇し、「成人として扱われるようになり、改憲され戦争が始まると徴兵されるかもしれない。怖いです。嫌です」「やっと少し自分の未来が見えてきたところです。やりたいことがあるんです。なりたいものがあるんです。未来を歩むためには平和が不可欠なんです」と吐露。

続けて、「大人のみなさん、政治に、ご自身の生活に関心を持ってください」「大人になることを怖がらせないでください」と声を震わせながら訴える一幕があった。その様子を中野の参加者は固唾を飲んで見守っていた。