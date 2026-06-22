「何度も私の太ももに触れて」　地下アイドルが山手線で痴漢されたか、不自然に置かれた手を撮った証拠動画

4人組アイドルグループ「みみっchu」のメンバー、川井めるさんが2026年6月21日、山手線で隣席の客から太ももを繰り返し触られたとして、Xで被害を訴えた。

「ただ5回ほどこれを繰り返していたのが気になりました」

みみっchuは、「このときめき、可愛くてたまらない！」をキャッチコピーに掲げ、「夢かわ王道4人組アイドル」として活動するグループだ。

川井さんはXを更新し、電車内で撮影された約30秒の動画を公開した。

動画には、鞄を膝に乗せ座席に座った川井さんの下半身が映っている。鞄の下からは、白いサイハイソックスを履いた川井さんの太ももが見えていた。

隣席に座った客は、右手をだらりと座席に置き、軽く手を握っている。隣客の手は川井さんの太ももに触れているように見え、川井さんがその手を避けるように身じろぎすると、隣客は右手を上げて離した。

川井さんはこの時の様子を、以下のように伝えている。

「昨日山手線で隣に座っていた方が手をこの位置に置いて何度も私の太ももに触れていて、もしかしたら偶然当たってしまったのかもしれないですし、私も太ももが出るスカートを履くのが悪いと思います。ただ5回ほどこれを繰り返していたのが気になりました」