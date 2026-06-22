「青信号を辛抱強く待つ」「警官がちゃんと群衆を管理」　チュニジア戦勝利後の渋谷、一部迷惑行為も世界から賞賛

サッカーW杯のチュニジア戦で日本が完勝すると、東京・渋谷のスクランブル交差点では、人々がハイタッチを交わすなどお祭り騒ぎになった。

物を投げるなど一部で迷惑行為もあった模様だ。しかし、海外のメディアなどからは、ゴミ拾い同様に礼儀正しかった、などと賞賛の声も相次いでいる。

ペットボトルを投げるなど一部で迷惑行為はあったが...

横断歩道の信号が青に変わると、サムライブルーのユニフォームを着た若者らが、手を突き上げ、交差点の中央へ駆け込んで行く。

互いにハイタッチを交わし、躍り上がって、日本の勝利を喜んでいる。太鼓がどこからか聞こえ、「ニッポン！ ニッポン！」コールが沸き起こる。一緒に興奮する外国人の姿も、ちらほら見られた。それらをスマホで撮影する人も多く、みるみるうちに、中央付近は大混雑となった。

多数の警察官が黄色い規制ロープを張って、横断歩道から出るのを必死で阻止している。

「速やかに、その場所から移動しなさい！ 歩行者、ドライバーの皆さんが迷惑をしている」

お馴染みDJポリスがパトカーの上から、拡声器でこう声を張り上げる。中には、群衆の中で肩車をする危険な行為もあり、DJポリスも、「今すぐ降りて下さい！」と声を振り絞っていた。

青信号が点滅し、警察が笛を鳴らすと、若者らは、次々に歩道に戻って行く。歩道からは、「戻れ！ 戻れ！」と声もかかる。赤信号でも、一部が残っていたが、警察の誘導には従っている。その直後から、交差点内を車が次々に走っていた。

チュニジア戦が2026年6月21日の昼過ぎに終わると、ネット上では、こんな様子を撮った動画が次々に投稿された。

報道によると、渋谷のスクランブル交差点では、日本の勝利後、1時間30分ぐらいにわたって、若者らの騒ぎが続いた。中には、ペットボトルを投げたり、水をまいたりする迷惑行為が見られたといい、そのたびにDJポリスらが大声で注意していた。