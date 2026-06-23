選挙での中傷動画根絶は出来るか、国会で与野党が法案成立で合意

偽動画などの規制を強化する公職選挙法改正法案について、与野党は2026年6月23日に合意、25日の政治改革特別委員会で採決、今国会で成立する見通しとなった。しかし、表現の自由などとの関係もあり、選挙期間中に動画すべてを禁止するわけにもいかず、このままでは選挙自体が混乱する恐れもある。

「早苗ちゃんの演説見た？」実はAIの作った偽動画

2026年初めの「高市電撃解散」で選挙が公示された翌日の1月28日、Ｘ投稿された動画を2月3日デジタル朝日が紹介している。

マイクを向けられた高齢の女性らが、次々に語っていた。

「早苗ちゃんの演説見たか？わしは胸が熱くなったわ」

「早苗ちゃんの歩きたい道、わしらの力で切り開いてやらなあかん」

記事によると、この動画は2月4日現在184万回表示され、2万超の「いいね」がついた。しかし、これは生成AIで作られた動画だった。初めに作られた動画には「AIで作られた」意味の説明表示があったが、これは3日までにネット上から消えた。代わってネットに現れたのが、この動画の複製で、これには、「AIによる生成」の説明はなかった。

1月末には、中道改革連合の政見放送の偽動画がネットで拡散されていた。中道改革連合の野田・斉藤両共同代表が突然机を押し倒して、扇子を持って踊り出す動画だが、X上に投稿、拡散され、1日で100万回以上表示された。