「あ～、いいね」外国人の男性らハマグリを大量採取　「禁止場所」とみられ、水産会社が従業員の行為と異例の謝罪

茨城県大洗町内の砂浜で外国人の若い男性らがハマグリを大量採取していたとする動画がX上で取り上げられ、違反行為ではないかと指摘されている。

男性らは、同町内の水産会社従業員だと指摘され、同社は、この行為で心配・不安が広がったと謝罪する異例の事態になった。茨城海上保安部は、動画に映っていたのは採取禁止場所とみられると取材に答え、パトロールを強化する考えを明らかにした。

「事実関係を確認のうえ、本人への指導などに努める」

広いビーチの砂浜で、若い男性がハマグリがぎっしり詰まった青い網袋を両手で持ち上げ、微笑んでいる。

すると、仲間の女性が外国語で何か話しかけ、大笑いした。女性は、海にいる別の男性2人にも声をかけ、うち1人は、両手を上げてハマグリの袋を知らせる。

「あ～、いいね、いいね」

女性は、今度は日本語で話しかけていた。砂浜では、これら男性4人と女性1人が、それぞれ袋を持ち寄って、成果を自慢している様子だった。

このうちの1人とみられる若い男性は、仕事場を撮った映像にも登場しており、胸に「飯岡屋水産」と書かれた白い作業着を着ていた。

これらいくつかの映像を編集したとみられる動画は、2026年6月17日にX上で投稿された。

投稿者は、外国人のグループが大洗海岸でハマグリを乱獲していたとし、1人で制限を超える3キロぐらい袋を持っていたとも指摘した。

その後、動画は拡散して、ハマグリを採取した男性らへの非難の声が相次いだ。

動画に名前が出た飯岡屋水産（大洗町）はその後、「当社従業員に関するSNS投稿について」と題するお知らせを公式サイトに出した。

そこでは、「ご指摘の行為は、勤務時間外に従業員個人が行ったものであり、当社の業務・指示とは一切関係がございません」と釈明したうえで、こうつづった。

「当社は関係法令の遵守を当然のことと考えており、現在、事実関係を確認のうえ、本人への指導および再発防止に努めてまいります」