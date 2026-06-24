【ドジャース】380億円男タッカー、期待外れのパフォーマンスで「精神的リセット必要」...米メディア提言

米メディア「カリフォルニア・ポスト」（ウェブ版）が2026年6月23日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するカイル・タッカー外野手（29）について「精神的なリセットが必要」と報じた。

「腰のけいれん」発症で途中交代

タッカーは23日にターゲット・フィールドで行われたミネソタ・ツインズ戦に「6番・ライト」でスタメン出場した。

2回1死走者なしから四球で出塁し、続くトミー・エドマン選手（31）のヒットで2塁に進塁。その際、塁上でしゃがみ込むなどして体の異変を訴え、代走が送られた。米メディアによると、「腰のけいれん」を発症したという。

24日のツインズ戦はスタメンから外れたが、デーブ・ロバーツ監督（54）は、タッカーの負傷者リスト入りを否定したという。

タッカーは昨オフ、シカゴ・カブスから4年総額2億4000万ドル（約380億円）で加入した大物だ。首脳陣の期待は大きく、開幕当初は先頭打者・大谷翔平選手（31）の次を担う、2番で起用されていた。

強豪ドジャースの重圧からか、今季はここまで打撃不振で、打順は下がる一方だ。ここまで75試合に出場して、打率.234、6本塁打、40打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.707にとどまっている。

大型契約に見合う数字が残せず、インターネット上でドジャースファンから不満の声が上がっている。

このような状況の中、「カリフォルニア・ポスト」は「球団はタッカーに精神的なリセットの機会を与える必要がある。それだけは明らかだ」と指摘し、次のような見解を示した。