高市首相「働いて働いて働いて」はどこに？　疑惑に事実上答弁拒否、「寝てない」アピールに失望と批判

高市早苗首相の国会答弁にあきれる声が広がっている。事務所が誹謗中傷動画の拡散や暗号資産「サナエトークン」に関与した疑惑を巡り、連日の野党からの追及に「業務時間も確保できない」「ほとんど睡眠もとってません」と述べ、答弁を事実上拒否。首相に就任した2025年に「働いて働いて働いて働いてまいります」と大見得を切った姿は見る影もない。

「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます」とは

一連の疑惑を巡り、高市首相は当初、誹謗中傷動画の作成者と自身の秘書は「面識がない」と断言。しかし、週刊誌報道によって秘書と動画作成者によるオンライン会議の音声などが公開されると、説明は二転三転している。

6月22日の衆院予算委員会でも、野党から追及が続いた。中道の後藤祐一衆院議員が動画作成者と秘書の接点を質すも、首相は正面から答えず。さらに週刊誌報道への対応で「私の総理としての業務時間も残念ながら確保できなくなってきております」と主張。事実関係については秘書の陳述書を後日提出することで済ませる意向を示した。

この態度に後藤議員は、前週金曜の昼に質問が通告済みだったとして「圧殺するんですか」と不満をあらわにした。すると高市首相は、持ち帰って読む資料が膨大であるとして「本当に金曜日の夜から今朝までの間、ほとんど睡眠もとってません」と答えた。

高市首相といえば、25年10月に自民党総裁に選ばれた際に「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」と高らかに宣言。パフォーマンスの効果があったか高い支持率を獲得し、26年2月の衆院選でも歴史的大勝を飾った。それだけに、国会での「寝てない」アピールには多くの失望と批判が集まる事態となった。