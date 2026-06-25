【W杯】最悪のパフォーマンスだ！韓国3位転落に地元メディア酷評...「勝つために戦ったのか？」と元代表レジェンド

韓国メディアが、サッカー韓国代表のパフォーマンスを酷評した。

「グループリーグ敗退の危機に直面」

ワールドカップ（W杯）北中米大会グループA第3節が、2026年6月25日（日本時間）にメキシコ・モンテレイで行われ、韓国代表（FIFAランキング25位）が、南アフリカ代表（同60位）に0－1で敗れた。

前半は両チームとも得点できず0－0で折り返した。

後半、勝負に出た韓国は、開始からエース、FWソン・フンミン（33）を投入した。点を取りにいく姿勢を見せるも後半18分、左からのクロスをFWタペロ・マセコ（22）に決められ先制点を許した。

相手にリードされて以降、攻撃の歯車がかみ合わずに得点できず。南アフリカと引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる中、まさかの黒星で3位に転落。勝ち点「３」は変わらず、決勝トーナメント進出は他組の結果待ちとなった。

チームは12日の第1戦でチェコに2－1で勝利し、白星スタートを切った。19日の第2戦は、地元メキシコと対戦して0－1の惜敗。そして迎えた第3戦、チームはFIFAランキングで大きく上回っていた南アフリカに負けた。

第2戦に続いての黒星で、自力での決勝トーナメント進出がなくなった韓国。地元メディア「朝鮮日報」（ウェブ版）は、「最悪のパフォーマンス...韓国、グループリーグ敗退の危機に直面」とのタイトルで自国代表を酷評した。