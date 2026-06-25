「AIだろ」鉄道架線のような場所で踊る動画が物議　愛知の工事会社、訓練設備と説明し謝罪

東海道新幹線のメンテナンスを手がける愛知県内の電気工事会社が、鉄道架線のような場所で作業員がダンスする様子を撮った動画をTikTokに投稿したところ、批判も相次ぐ騒ぎになった。

動画は、翌日には非公開となり、同社は、その後、経緯について公式サイトで説明した。社内の訓練設備で撮影したとしたが、「配慮が十分ではない発信」となったとして謝罪した。

「そこは、ふざけていい場所じゃない」と炎上状態に

ロックバンド「サカナクション」の楽曲「夜の踊り子」が、13年前の発売を経てSNS上でバズっているが、この歌に乗って、鉄道架線がかかったような柱の上で、男性作業員5人が体を動かしていた。

どうやら、楽曲のMVで披露されるダンスをまねている様子だ。

1人が先頭で踊り子のまねをし、後ろの4人は、棒を持って舟を漕いでいるかのような仕草をしている。先頭の男性は、両手で天も指差すなどノリノリだ。

「高所のため墜落制止用器具をしっかり使用しています」

動画では、19秒すべてにこんな注意書きが表示されてはいた。

投稿したのは、一宮市内の電気工事会社「トーカイテック」だ。

公式サイトによると、この会社は、1987年に創業した。現在は、JR東海などから受注を受けて、東海道新幹線の電車線に関するメンテナンスや改良工事を行っている。

同社では、TikTokのチャンネルを開設し、和気あいあいとした作業員の日常風景を撮った動画をいくつも投稿していた。今回の動画は、2026年6月13日に公開された。

すると、鉄道架線のような場所でのダンスだっただけに、コメント欄などには、危険性などを指摘する声が相次ぐようになった。24日になって、X上でも次々に動画が取り上げられ、炎上状態になった。

「そこは、ふざけていい場所じゃない」「会社としてはやりすぎだな」「なにが面白いと思ってこんな動画出したんだ」