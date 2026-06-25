「アニメ制作の取引適正化」リーフレットに生成AI　公取委のX投稿に批判...その制作経緯は

公正取引委員会の公式Xアカウント（@jftc）が2026年6月22日、アニメの制作現場の取引適正化を促す指針を公表し、指針を周知する「リーフレット」の画像を投稿した。この画像に対し、SNS上では、生成AIを使っているのではないかとの批判が相次いでいる。

クリエイター保護のPRに「生成AI」の皮肉

公取委と内閣府の知的財産戦略推進事務局は22日、「映画・アニメの制作現場における取引の適正化に関する指針」を発表。アニメ制作に関する指針では、問題となりうる行動例や発注者が採るべき行動などを記していた。

SNS上で批判が相次いだのは、公取委公式Xアカウントによる6月22日の投稿だ。この指針を伝えるリーフレットの画像2枚を公開し、「画像のチェックリストであなたの取引も点検」「口約束や一方的な報酬決定ありませんか？」などと呼びかけていた。

この画像には、「また口約束だけ？」「追加作業はタダ働き？」などの文言とともに、頭を抱えるアニメーターのイラストが大きく掲載されていた。そのほか、書籍やパソコン、ペンタブレットなどの小道具のイラストも使われている。

SNS上では、このリーフレットが生成AIによる画像を使用しているのではないかなどの批判が相次いだ。生成AIを巡っては、学習データに著作物を無断で使われているとして、クリエイターが著作権侵害を訴えるなど、さまざまな問題点が指摘されている。

具体的には、クリエイターを支援する内容を伝える公取委が生成AIを使用したとみられることに対し、「生成AIを使用しない方が良いと思います」「何も考えてない」「よりによって生成AI使った広告を使うとか...」などの批判が寄せられている。