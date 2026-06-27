「日本よりも物価の安い国はほぼない」GACKT発言は本当か　東南アジアと日本の生活費比較で分かった現実

歌手のGACKTさんが、東南アジアを「安い」と思い込む日本人に警鐘を鳴らし、ネット上で議論を呼んでいる。

「日本より物価の安い国はほぼない」といった発言をしていたが、実際はどうなのか。

「日本の経済は、本当にびっくりするぐらい落ちている」

GACKTさんは2026年6月13日、自身のYouTubeチャンネルで「日本人は、これ一番イケてない感覚なんだけど、東南アジアの人たちを下に見ている傾向がある。物価が安いものだとも思っている」と切り出し、

「でも実際に行ったら分かる。もう日本よりも物価の安い国はほぼない」

と語った。

自身が拠点にしているマレーシアの物価は「まだマシな方」だそうだが、

「他の国とかはすごく物価が高い。もう台湾なんてえぐい。韓国も高い。シンガポールなんかはえげつない。タイなんかも高い」

日本人が「東南アジアだったら安いだろうな」という感覚で行けば、「えらい目に遭う」と警告した。

さらに海外在住者の視点から、次のような見解を示した。

「むしろ（東南アジアより）日本の方が安いぜっていう。日本の経済は、本当にびっくりするぐらい落ちているからね。日本だけに住んでいると、そこまで感じないかもしれないけど。海外に住んでいて外から日本を見ると、結構やばいなと思うからね」

これに対して、SNS上では「本当に日本は安くなった」という趣旨の賛同が相次いだ。

その一方で、現地在住者や旅慣れたバックパッカーなどからは「東南アジア全体が日本より高いわけではない」「さすがに言い過ぎでは」と疑問視する声も出ている。