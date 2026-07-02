【DeNA】歴史的「負け越し」で危機的状況、「牧をもっと開放しろ」球団OB提言...リーダーとして「自由にやれていない」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年7月1日にユーチューブを更新し、9カード連続負け越しで低迷するDeNAに対して「牧をもっと開放しろ」との見解を示した。

「牧にリーダーとしてチームを引っ張らすような環境を作れ」

DeNAは、2026年6月28日に本拠地・横浜スタジアムで巨人と対戦し、1－2で敗れた。2回に1点を先制されると、4回に1点を失った。2点ビハインドの8回に1点を返すのがやっとで、1点差ゲームを落とした。

チームは9カード連続負け越しで、1956年以来、70年ぶりの屈辱となった。7月1日時点で、借金は「15」まで膨れ上がりリーグ5位に低迷。最下位・中日と2ゲーム差となっている。

現役時代、横浜でプレーし、引退後はDeNAでヘッドコーチを務めた高木氏は、チームの現状について「OBとして見ていて悲しい」とし、低迷の要因などを分析した。

現場で取材を続けている高木氏は、現状打破に向けて、チームの精神的支柱として、侍ジャパンのメンバーでもある牧秀悟内野手（28）の名を挙げ、次のように語った。

「牧は人を引っ張っていける。チームを鼓舞することができる。それが出てこないということが問題だと思う。牧をもっと開放しろ。牧にリーダーとしてチームを引っ張らすような環境を作れって。それは、数字よりも大事なことだと思う」

そして、こう続けた。