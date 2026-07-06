韓国代表ホン・ミョンボ前監督、「涙流せば国民は皆許した」韓国俳優嘆き...「W杯の英雄が地に落ちた」地元メディア

サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会で韓国代表の監督を務めたホン・ミョンボ氏（57）を巡り、韓国人俳優が「涙でも流していれば、国民は皆許しただろうに」と嘆いた。地元メディア「XPORT NEWS」（ウェブ版）が2026年7月5日に報じた。

李在明大統領はXで「無能な人を指揮官に選べば結果は明らか」

記事によると、サッカーファンになって50年となるベテラン俳優のカン・ブジャさん（85）が、ユーチューブ動画で、今大会のホン氏の采配などに言及した。

今大会、グループAの韓国は、第1節（6月12日）のチェコ戦を2－1で勝利し、白星発進した。

第2節（6月19日）は、地元メキシコと対戦し0－1の惜敗。南アフリカとの第3節（6月25日）は0－1で敗れ、決勝トーナメント進出は他チームの結果次第となったが、結局グループリーグ敗退となった。

決勝トーナメント進出を逃したことに対し、地元メディアは、ホン監督とサッカー協会を痛烈に批判した。さらに、韓国の李在明大統領（61）が自身のXで「無能な人を指揮官に選べば結果は明らかです」などのコメントを発表する事態に発展した。

結局、ホン監督はグループリーグ敗退が決まった後、監督を辞任した。

同メディアによると、ホン氏を現役時代から知るカンさんは、「涙でも流していれば、国民は皆許しただろうに」と語り、「ホン・ミョンボといえば、昔（02年日韓W杯スペインとの準々決勝で）PKを決めた。その英雄がこのように地に落ちてしまった」と嘆いたという。