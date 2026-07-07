水谷豊、妻・伊藤蘭のライブで「紙テープの片付け」していた　「スタッフなので」...スタジオ驚き

俳優の水谷豊さん（73）が、2026年7月6日放送のトークバラエティー番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）に出演し、妻で俳優の伊藤蘭さん（71）のライブ公演での意外なエピソードを明かした。

「プロデューサーの1人としても行くのが当たり前」

番組では、伊藤さんのライブ公演に、水谷さんがスタッフとして同行していると明かされた。

水谷さんは「僕の事務所が（ライブを）主催してるんですね。ですから、プロデューサーの1人としても行くのが当たり前」と語った。水谷さんと伊藤さんはともに「Trysome Bros.」に所属している。

ライブでは、客席からステージに向かって紙テープが投げられる演出があるという。「それを投げるとものすごい量になるわけで、僕がスタッフなので片付け」と明かすと、スタジオでは「えぇ～！？」と驚きの声が上がった。

水谷さんが「何人もいますけれども、スタッフは。僕もその中に入って片付けたりするような方に回ったりも」と話すと、MCの上田晋也さん（56）から「水谷さんが片付けしてたら、他のスタッフが『いやいやいや、水谷さんやめてください。我々でやりますんで』ってなりません？」と質問が。水谷さんは「なりませんね」と即答し、出演者たちを笑わせていた。