元ももクロ有安杏果、「移動手段の特定」「意図的な同乗」に注意喚起　「法的措置を含め厳正に対処」

元ももいろクローバーZで歌手の有安杏果さん（31）が2026年7月7日、移動スケジュールや新幹線・飛行機の便を特定したり、意図的に同乗したりする行為に対し、X上で注意を呼びかけた。こうした行為を確認した場合、法的措置を含め厳正に対処するとした。

行為確認されれば「ファンクラブ会員の方は強制退会」

有安さんは7日にXを更新し、個人事務所「アプリコット」の名義を記載しつつ、「皆さまへのお願いとご注意」と題した文章を公開した。

投稿では、「移動スケジュールや新幹線・飛行機の便の特定はお控えください」と呼びかけた。こうした行為のほか、「当アーティストが利用する新幹線・飛行機などの交通機関への意図的な同乗や、駅・空港・ホテル等での待機・接触行為はご遠慮くださいますようお願いいたします」とも訴えた。

続けて、「これらの行為が確認された場合は、法的措置を含め厳正に対処いたします」としたうえで、「ファンクラブ会員の方は強制退会、ならびに今後のライブ・イベントへのご入場をお断りいたします」との方針も示した。

最後に、「アーティストが安全に、そして安心して活動を続けられるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします」と締めくくった。

SNS上では、「こんな人がいるんだ」「こんな声明出させる程ヤバイやついるの？」「こんな声明を出さないといけない状況が悲しい...」「運営にこんな事いわせんなよ」「めっちゃこわい！」などの声が寄せられている。