バムは「全て整っている」、井上尚弥「次期対戦候補」を元世界王者が絶賛...1発の破壊力は井上だが「相当やりづらい」

プロボクシングの元WBA世界ライトフライ級王者・具志堅用高氏（71）が、2026年7月4日にユーチューブを更新し、井上尚弥（大橋、33）の対戦候補に挙がっている「バム」ことジェシー・ロドリゲス（米国、26）を「全て整っている」と絶賛した。

「バムは井上がこれまで戦ったサウスポーとは全然違う」

バムは、サウスポーの強打者で、フライ級、スーパーフライ級、バンタム級を制した世界的な王者だ。スーパーフライ級時代は、3団体王座を統一。6月13日にWBA世界バンタム級王座を獲得し、世界3階級制覇を達成した。

プロデビュー以来、24連勝中（17KO）のバムは、1階級上のスーパーバンタム級4団体統一王者・井上の次戦の対戦候補に挙げられている。海外ボクシング専門メディアによると、27年の1月もしくは2月に対戦が実現する可能性があるという。

現役時代、バムと同じくサウスポースタイルで、世界王座を13度防衛した具志堅氏は、「バムのようなボクシングをしたら、誰とやっても怖くない」とし、バムのボクシングスタイルに言及した。

「全て整っている。足のリズムとか、ガードの位置とか、左右パンチの使い方、ステップ。全ての要素を持っている。1発で倒す破壊力はあれだが、コンビネーションで打つパンチはすごい。サウスポー独特の角度を変えながらの足の使い方、ステップの踏み方がすごい。足の使い方と、左右パンチの組み立てはすごい」

そして、「井上がこれまで戦ったサウスポーとは全然違う」と指摘し、「バムのボクシングは、打ったらその場にもういない。どこかに動いている。あれは相当やりづらい。バムみたいな選手はなかなかいない」と絶賛した。