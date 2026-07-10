西川貴教、夏の名曲衣装が筋肉でパツパツ　「ムキムキボディでびっくり」「ガタイ違いすぎ」ネット爆笑

一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」公式Xが、2026年7月9日、「T.M.Revolution」として活動する歌手の西川貴教さん（55）の出演を告知する動画を公開した。SNSでは、名曲の衣装に身を包んだ西川さんの姿に歓声が上がっている。

「今回何を歌ったかなんて...公開まで明言することは絶対に出来ません」

「THE FIRST TAKE」のXは、7月10日22時に西川さんの一発撮り動画を公開すると告知。同時に公開された動画では、西川さんが1998年にリリースした楽曲「HOT LIMIT」のミュージックビデオで着ていた衣装姿で登場した。

発売当時の西川さんは細身だったが、現在は衣装が体の厚みでパツパツに。カメラに向かって筋肉を見せつけるようなポーズを取ってみせた。

Xユーザーからは「私の知ってるHOTLIMITより肉厚で笑ってしまったwww」「当時のMVの肉体とはかけ離れたムキムキボディでびっくりしたw」「当時とガタイ違いすぎてwww」「昔の兄貴より厚みが増し増し過ぎるwww 楽しみにしてまーす！」といったコメントが寄せられている。

西川さんは「THE FIRST TAKE」の投稿を引用し、「『THE FIRST TAKE』は稟議が大変厳しいんです。今回何を歌ったかなんて当事者であっても公開まで明言することは絶対に出来ませんので、何卒ご了承下さい」とおどけてみせた。