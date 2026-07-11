夫はイケメン年下サッカー選手...前田希美、ミニ丈ふわふわドレスで色気にドキっ　「天使」「可愛いすぎるぅ～」

モデルでタレントの「まえのん」こと前田希美さん（33）が2026年7月5日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のドレス姿を披露した。

前田さんは25年4月、サッカー・浦和レッズのMF渡邊凌磨選手（29）との結婚を報告している。

「前田希美BirthdayEvent2026」

前田さんは、「前田希美BirthdayEvent2026ご来場いただいた皆様ありがとうございました」といい、ふわふわとしたデザインのミニドレスで笑顔をみせる姿や椅子に座る様子など8枚の写真を投稿した。

「今年もたくさんの可愛いのんてぃーず。に囲まれてお祝いのお言葉をいただいてとっても嬉しかったです！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ふわふわとしたデザインのミニドレスを着用。ヘアアレンジをしたスタイルで、口の前に手を添えて笑顔をみせていた。5枚目では、ソファに座って微笑んでいた。7枚目では、白いノースリーブのワンピースを着用。髪の毛をおろしたヘアスタイルで両手を合わせてあごに添え、笑顔をみせていた。8枚目では、ソファに腰かけて美スタイルが際立つ姿を披露していた。

この投稿には、「天使すぎます、、」「可愛いすぎるぅ～」「年々美しくなっていく」「可愛すぎて目が潤いました」「めっちゃ似合ってる」といったコメントが寄せられていた。