渡辺満里奈＆雨宮塔子アナ、久しぶり再会で笑顔2ショット...変わらぬ美貌にドキっ　「どうぶつ奇想天外」で共演

パリ在住のフリーアナウンサー・雨宮塔子さん（55）が2026年7月8日、自身のインスタグラムを更新。タレントの渡辺満里奈さん（55）との笑顔ショットを披露した。

「満里奈ちゃんがパリに」

雨宮さんは、「満里奈ちゃんがパリに」といい、渡辺さんと並んで笑顔をみせる2ショットを投稿した。「『どうぶつ奇想天外！！』で6年弱ご一緒させていただいた満里奈ちゃん。同い年の満里奈ちゃんがパネラーとしてスタジオにいてくれることが、新人アナウンサーだった私にはどんなに心強かったことか」とつづっていた。

「渡仏するため、私の最後の番組収録となった日に語ってくれたコメントと、満里奈ちゃんのあの時の表情は、27年経った今でも鮮明に脳裏に焼き付いています」と語り、「変わらないキュートさにあらためて感動」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、雨宮さんはブルーのシャツを着用。渡辺さんは黒いノースリーブのワンピースというコーデで、2人並んで笑顔をみせていた。

この投稿には、「いい笑顔です」「おキレイで羨ましい」「2人共、ずーっとカワイイ」「素敵な関係ですね！」「うわぁっ可愛い」といったコメントが寄せられていた。