GMO・熊谷代表、週刊誌報道に見解「西村拓郎さんは私たちの認識としては被害者」　元社員の不正も発表

GMOインターネットグループの熊谷正寿代表が2026年7月16日にXで、デイリー新潮が神田うのさんの夫として知られる日拓グループ・ホールディングス（HD）代表取締役の西村拓郎氏をめぐりトラブルがあったと報じた記事について、見解を示した。熊谷氏は、西村氏は「私たちの認識としては被害者」とした。

「神田うのさんは、本件に一切関係しておられません」

デイリー新潮は15日、「『てめえ、舐めんなよ。コラ！ この野郎！ 靴脱げ』『土下座でもしろ』 流出した『神田うの』夫の凄まじい"恫喝音声"」と題した記事を公開。西村氏がGMOインターネットグループの元社員でフィンテック関連サービスの前代表と事業を進める上で「誤解」が生じ、2人を仲介した人に対し罵声を浴びせたとする疑惑を報じている。

熊谷氏は16日、この報道について「当グループの認識をお伝えします」として、

「1）神田うのさんは、本件に一切関係しておられません。 記事の見出しは、事実関係について誤解を招きかねないものと考えております」

「2）西村拓郎さんは、私たちの認識としては被害者で、当グループの元パートナー（社員）が関与した、契約上のトラブルが原因でお怒りになったと理解しております」

と、見解を示した。そのうえで、「神田うのさん、西村拓郎さんには、ご心痛をおかけしていることを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。