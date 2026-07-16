福岡はボスだらけ　県議会カツアゲ疑惑も私利私欲のケンカ...かつて巻き込まれた石原伸晃が実名あげて大笑い解説

福岡県議会の「カツアゲ疑惑」を、元衆院議員の石原伸晃氏は「あそこはボスだらけ。その争いに私も巻き込まれたことある」と大笑いした。

ことの発端は元自民党の吉松源昭県議が、議長のポストを巡って自民党県議団幹事長（当時）の中尾正幸・現副議長から金銭を要求されたことがあると会見で明かし、「人の弱みにつけ込んだカツアゲ、あるいは、みかじめ料的な要求だった」と告発したことだった。

「福岡県議会のボスたちの派閥争い」

支払ったのは約2000万円と半端でない額で、その時のやり取りを録音した音声データも公開した。声紋鑑定で金銭を要求している声は99・99％以上の確度で中尾氏本人とされたが、「AIで生成できると聞いたことがある」と逃げ、金銭の受領をまっこうから否定した。

日本テレビ系の情報ワイド「情報ライブ ミヤネ屋」（2026年7月15日）にゲスト出演した石原氏は、「県議会のボスたちの派閥争い」とこんな解説をした。

「吉松さんは反主流で、その上にもボスがいるんですね。すごい有名な方なんですけど。（主流派の）中尾さんのほうにもボスがいる。吉松さんは（自分のボスから）お前ちょっと向こうを刺して（暴露して）こいとか、そういう役回りをこの人はしてるんじゃないかなって、私、見てないですからわからないんですけど。この人の説明もなんかいい加減ですよ」