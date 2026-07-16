巨人・橋上監督代行は「今どきを理解」、選手に見える変化とは...識者が指摘する選手との「コミュ能力」

プロ野球中日の元ヘッドコーチの片岡篤史氏（57）が、2026年7月15日にユーチューブを更新し、野球解説者の高木豊氏（67）と岩本勉氏（55）とともに、シーズン途中で監督が辞任した巨人の現状について検証した。

「前監督と今の代行監督は、とても信頼関係ができている」

巨人は今季、阿部慎之助監督（47）体制でスタートを切った。ところが、阿部監督が家庭内のトラブルで5月26日に監督を辞任。同日のセ・パ交流戦から橋上秀樹監督代行（60）が、チームを指揮している。

スポーツ紙の報道によると、巨人の山口寿一オーナーは、橋上監督代行に今季最後まで監督代行としてチームを指揮してもらうよう依頼したという。

阿部監督辞任直後のセ・パ交流戦では、10勝6敗2分けと、セ・リーグ球団で唯一、勝ち越した。

チームはこの勢いを持続し、阪神、ヤクルトと首位争いを演じている。15日時点で、貯金「6」のリーグ2位。首位・阪神とは1ゲーム差となっている。

動画でMCを務めた高木氏が「途中で監督が代わった影響は？」と問うと、岩本氏は次のように語った。

「前監督と今の代行監督は、とても信頼関係ができていて、大きく野球が変わることはないと思うが、（選手への）伝え方は全然違う人だと思う。選手たちが硬く構えなくなった。前監督は、どちらかというと厳しい方が前に出ていた。だいぶ変わったと言われていたが、橋上さんに関しては、独立リーグでの指導法とか見たりして、今どきを理解している人が、新しい選手の持っている潜在能力をうまく引き出していると思う」

橋上氏は現役時代、ヤクルトなどでプレーし、名将・野村克也監督の指導を受けた。現役引退後は、楽天で野村監督の右腕としてヘッドコーチを務めた。独立リーグでの監督経験もあり、長年にわたり指導者としてキャリアを積んできた。