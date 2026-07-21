ブレイキングダウン「開催見送り」発表　「なぜ？」「理由は？」ファン困惑...「ちゃんと説明するべき」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）の公式Xが2026年7月20日に更新され、「BreakingDown20.5」の開催見送りを発表した。

投稿は「BreakingDown20.5開催見送りのお知らせ」と題し、以下のコメントを添付した。

「楽しみにしていたファンにとっては驚きの発表」

「この度、BreakingDown20.5につきましては開催を見送らせていただくこととなりました。楽しみにお待ちいただいていた皆様に、心よりお詫び申し上げます。次回大会は9月19日(土)、北海道・真駒内セキスイハイムアリーナにてBreakingDown21を開催いたします。続報をお待ちください」（原文ママ）

インターネット上では、「BreakingDown」ファンから様々な声が上がり、見送りの理由や、経緯説明を求める声も出た。

SNSでは、「朝倉未来の試合が近いから？」「ちゃんと理由まで説明するべきだと思う」「楽しみに待ってたつもりです。なぜ、見送ったのか丁寧に説明をお願いします」「理由はきちんと説明してくれ」「理由は？」「朝倉未来の試合前にオーディションしてる場合やないんやろう」「開催見送りは残念ですね」「楽しみにしていたファンにとっては驚きの発表」「何か起こりましたかね？」などの意見が寄せられた。

なお、同団体のCEOを務める格闘家の朝倉未来（34）は、9月10日に京セラ大阪ドームで開催される「超RIZIN5 浪速の超復活祭り」への出場を予定している。