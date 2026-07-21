「脅迫するなら最後までやれよ」与沢翼氏ブチ切れモード　アンチのブロック解除も「俺はもう何か吹っ切れた」

かつて「秒速で1億円稼ぐ男」や「ネオヒルズ族」として名を馳せた実業家の与沢翼さん（43）が2026年7月20日、Xで「徳政令」の実施を報告し、話題を集めている。

「アンチアカウントの皆さま、今後は仲良くしていきましょう」

与沢さんは「クソリプに優しい地球を目指して（徳政令）を実施」と投稿し、自身のXの「ブロックしているアカウント」の欄のスクリーンショットを公開した。

鎌倉時代から室町時代にかけ、朝廷・幕府などが債権者・金融業者に対し、借金の帳消しや売却・質入れした土地を元の持ち主に無償で戻すことを命じた「徳政令」。

与沢さんはこれになぞらえ、「ブロックしてきた大量のアンチアカウントの皆さまを、これから時間かけて、全てブロック解除していくことにしました」。アンチに向け、「今後は仲良くしていきましょう」と呼びかけた。

続く投稿では、「けっこうな数をブロック解除したら、もう誰も表示されなくなってしまいました」とブロック欄からアカウントが表示されなくなったと報告。

「短期間に大量にアンブロックすると、機能制限されてしまうのかな。これは危ないですね」と苦笑する絵文字を添え、「徳政令は延期されます」としていた。