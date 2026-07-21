3年ぶり続編ドラマ「VIVANT」、新キャスト14人発表に「...え？鬼滅？」　予想外の2人の出演にファン興奮

2026年7月19日、日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの新キャスト14人が発表された。豪華俳優陣が名を連ねる中、ひときわ大きな注目を集めたのが、人気声優・花江夏樹さんと鬼頭明里さんの出演だ。アニメ『鬼滅の刃』でおなじみの2人がそろって出演することに、SNSでは驚きと期待の声が広がっている。

どんな人物を演じるのか？

7月26日にスタートする『VIVANT』第2シーズンは、日曜劇場としては異例となる2クール連続放送作品となる。前作を上回るスケールへの期待が高まる、このほど新たな出演者14人が一挙に発表された。役名や登場シーンなどの詳細はいずれも明かされていないが、前作の登場人物に関わる重要な役どころを担うという。

なかでも大きな反響を呼んだのが、アニメ『鬼滅の刃』で竈門炭治郎役を務める花江夏樹さんと、竈門禰豆子役を務める鬼頭明里さんの出演だ。

花江さんは、2023年放送同作品の第1シーズン第6話にニュースキャスター役でサプライズ出演し、視聴者を驚かせたことでも話題となった。今回は再登場となるが、前回と同じ役なのか、それともまったく別の人物を演じるのかは明らかになっていない。

一方、鬼頭さんは本作がテレビドラマ初出演。声優としてはもちろん、歌手としても人気を集める彼女が、どのような形で物語に加わるのかにも注目が集まっている。

声優として、竈門炭治郎と禰豆子の兄妹役で知られる2人。本作ではまだ役名が伏せられているが、SNSでは早くも考察が白熱し、「鬼頭明里さん、花江夏樹さん......『鬼滅の刃』......どういう伏線なんだ......」「ん！？花江くんと鬼頭明里ちゃん？」「鬼滅？ 竈門兄妹！！！！」など、驚きと期待の入り交じった投稿が相次いでいる。

新キャストにはこのほか、『3年B組金八先生』で知られる森田順平さんや、劇団☆新感線の舞台などで活躍する池田成志さんも名を連ねた。ちなみに、森田さんと池田さんは堺雅人さん主演の『半沢直樹』シリーズにも出演している。

さらに、金田明夫さん、伊勢佳世さん、今井朋彦さん、小久保寿人さん、木幡竜さん、髙﨑俊吾さん、田中俊介さん、谷口翔太さん、藤本ルナさん、リンリンさんの出演も決定。舞台やドラマ、海外作品など、それぞれ異なるフィールドで経験を積んできた実力派が集結した。

誰がどのような人物として物語に登場するのか。もう間もなく放送がスタートする『VIVANT』第2シーズンに注目が集まる。