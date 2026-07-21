ヒカル、「オープンマリッジ」は「世の金持ちを代弁」のつもりが...「大炎上」　現在は考え方改め「良くないで」

人気YouTuberのヒカルさん（35）が2026年7月20日に公開されたYouTube動画で、元妻の進撃のノアさん（31）との婚姻中に宣言した「オープンマリッジ」について、当時宣言した理由を語るとともに、現在は「良くない」と考えを改めたことを明かした。

「オープンマリッジも良くないで」

ヒカルさんは、インフルエンサーのみゆうさん（30）とコラボし、対談を行った。

ヒカルさんは25年5月、ノアさんとの「0日婚」を発表したが、9月に公開したYouTube動画で、配偶者以外の相手との恋愛や性的関係を認める「オープンマリッジ」を宣言し、波紋を広げた。同年12月19日、ヒカルさんはノアさんとの離婚を発表した。

対談で、みゆうさんが「去年の末に不倫されまして」と笑いながら切り出すと、ヒカルさんが「俺、不倫した側」と返した。みゆうさんをめぐっては26年1月頃に夫の不倫がSNSで話題になり、YouTube動画で事実と認めていた。

みゆうさんは、ヒカルさんのオープンマリッジ宣言について「『ヒカルさん何言ってんねやろ』って思ってた」というが、夫の不倫を経験し「ヒカルさんの言ってる方が誠実やな」「隠すんやったら堂々と言ってる方がいいやん」と思ったと話した。

しかし、ヒカルさんは「オープンマリッジも良くないで」「今、世界が違う」と、考えを180度変えたことを明かした。