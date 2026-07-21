「かわいい系にしてみました」　朝倉未来、前髪のかかったパーマヘアにイメチェン！　称賛の声続々「似合ってる」

総合格闘家の朝倉未来さんが2026年7月19日にYouTube番組「NonTitle」のライブ配信に出演し、パーマヘア姿を披露して反響を呼んでいる。

「怖いと言われることが多いので」

「NonTitle」は、起業を目指す若者たちが、3か月間ひとつ屋根の下で共同生活を行いながら事業を作り出すドキュメンタリー番組。2022年4月のスタート当初より朝倉さんは、YouTuberのヒカルさんとともに同番組のアンバサダーを務めている。

「負ければ事業廃止！昭和世代とZ世代、勝つのはどちらか！？」と題した生配信に朝倉さんは、これまで長らくトレードマークだったツーブロックにナチュラルなセンターパートの髪型ではなく、前髪のかかったパーマヘア姿で登場。ヘアカラーは、もみあげの刈り上げ部分が黒で、それ以外はやや明るめの茶髪となり、その変貌ぶりにチャット欄は開始早々からざわつき始める。

司会進行役を務めるタレントの坂下千里子さんが「未来くん、ちょっと今日パーマかけてて」と切り出すと、同じく進行役のタレント・JOYさんも「カッコいい！ めちゃくちゃ良いよね。未来くんのパーマ」と言及した。朝倉さんは「ありがとうございます。かわいい系にしてみました」とニヤリ。坂下さんから「何か心境の変化があったんですか？」と聞かれると、「いや、ないんですけど、34歳を機に。怖いと言われることが多いので」と、イメチェンに踏み切った理由を説明した。

7月15日に34歳の誕生日を迎えた朝倉さん。心機一転で挑戦した新たな髪型に対し、チャット欄には「かっこいい」「似合ってる」「かわいい」など称賛の声のほか、「似合ってない」「おばちゃんみたい」「ペヤング」といった否定的な意見も挙がるなど、賛否両論となっていた。