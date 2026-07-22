龍角散に「発注停止」の情報拡散→公式Xが反応「在庫は十分」　商品リニューアルで「新しいJANコードへ」

龍角散（東京都千代田区）は2026年7月21日に公式Xで、同社の鎮咳去痰剤「龍角散」について、「発注停止」との情報が拡散しているとして、「在庫は十分ございます」と説明した。そのうえで、「通常どおりお買い求めくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。

「通常どおりお買い求めくださいますようお願いいたします」

龍角散公式Xは21日、「一部で『龍角散が発注停止』との情報が拡散しておりますが、商品リニューアルに伴い、順次新しいJANコードへ切り替わります。リニューアル品は7月22日より出荷を開始いたします」と説明した。

続けて、「在庫は十分ございますので、通常どおりお買い求めくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。

Xでは、「良かったーー！！！！」「公式から正しい情報が出て安心した」「良かった 慌てて買うとこだった」といった声が寄せられている。

Xでは20日頃から、龍角散が「発注停止」するとの情報が拡散していた。