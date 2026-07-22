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龍角散に「発注停止」の情報拡散→公式Xが反応「在庫は十分」　商品リニューアルで「新しいJANコードへ」

2026.07.22 11:58
経済班

   龍角散（東京都千代田区）は2026年7月21日に公式Xで、同社の鎮咳去痰剤「龍角散」について、「発注停止」との情報が拡散しているとして、「在庫は十分ございます」と説明した。そのうえで、「通常どおりお買い求めくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。

  • 龍角散公式X（＠Ryukakusan_PR）より
    龍角散公式X（＠Ryukakusan_PR）より
  • 龍角散公式X（＠Ryukakusan_PR）より
    龍角散公式X（＠Ryukakusan_PR）より
  • 龍角散公式X（＠Ryukakusan_PR）より
  • 龍角散公式X（＠Ryukakusan_PR）より

「通常どおりお買い求めくださいますようお願いいたします」

   龍角散公式Xは21日、「一部で『龍角散が発注停止』との情報が拡散しておりますが、商品リニューアルに伴い、順次新しいJANコードへ切り替わります。リニューアル品は7月22日より出荷を開始いたします」と説明した。

   続けて、「在庫は十分ございますので、通常どおりお買い求めくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。

   Xでは、「良かったーー！！！！」「公式から正しい情報が出て安心した」「良かった　慌てて買うとこだった」といった声が寄せられている。

   Xでは20日頃から、龍角散が「発注停止」するとの情報が拡散していた。

龍角散
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